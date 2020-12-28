Sandy kumaş nedir ve nasıl üretilir? Sandy kumaş hangi özelliklere sahiptir?

Parlaklığı ile dikkatleri üzerine çeken sandy kumaş takımlar, elbiseler ve bluzlar gibi birçok giyim ürününde kullanılır. Aynı zamanda polyester ipten geliştirilen bu kumaş yazlık ve dökümlü kıyafetlerde de sıklıkla tercih edilir. Farklı özellikleri ile geniş kullanım alanı bulan sandy kumaşlar zengin renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanır.

Sandy Kumaş İçeriği

Her kumaş türü üretim sürecinde kullanılan farklı ham maddelere göre şekillenir. Bununla birlikte sandy kumaş ne demek sorusunun yanı sıra içeriğinde hangi iplerin olduğu da merak konusu haline gelir. Bu kumaşlar parlaklığı ve esnekliğinden de anlaşılacağı üzere polyester ve likra ipliklerin birleştirilmesiyle oluşur. Sandy kumaş kalitesi, içeriğinde bulunan polyesterin kalitesi ile orantılı olarak değişkenlik gösterir.

Polyester Özellikleri:

Uygun fiyatlıdır.

Küflenme yapmaz.

Kullanım sebebiyle iz ve form değişikliği olmaz.

Kırışıklık sorunu yaşanmaz.

Parlak, kaygan, kaliteli ve sağlamdır.

İpeksi ve hafif bir dokuya sahiptir.

Bakım ve temizliği oldukça rahattır.

Çekme yapmaz.

Likra Özellikleri:

Normal halinin 4- 8 katı kadar uzar.

Esneme ve sonrasında eski formunu koruyabilme özelliğine sahiptir.

Likranın yanı sıra elastik lif olarak da bilinir.

Hangi Özellikler Sandy Kumaşı Ön Plana Çıkarır?

Sandy kumaş nedir ve hangi özelliklere sahiptir? Sandy kumaş, içeriğinde bulunan polyester ve likranın özelliklerini taşır. Bununla birlikte her kumaşta olduğu gibi ham madde oranları da farklılık gösterir. Bu sebeple polyester ve likra oranına bağlı olarak da özellikleri değişir. Sandy kumaşlar;