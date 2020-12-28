Sandy kumaş nedir ve nasıl üretilir? Sandy kumaş hangi özelliklere sahiptir?

Parlaklığı ile dikkatleri üzerine çeken sandy kumaş takımlar, elbiseler ve bluzlar gibi birçok giyim ürününde kullanılır. Aynı zamanda polyester ipten geliştirilen bu kumaş yazlık ve dökümlü kıyafetlerde de sıklıkla tercih edilir. Farklı özellikleri ile geniş kullanım alanı bulan sandy kumaşlar zengin renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanır.
Her kumaş türü üretim sürecinde kullanılan farklı ham maddelere göre şekillenir. Bununla birlikte sandy kumaş ne demek sorusunun yanı sıra içeriğinde hangi iplerin olduğu da merak konusu haline gelir. Bu kumaşlar parlaklığı ve esnekliğinden de anlaşılacağı üzere polyester ve likra ipliklerin birleştirilmesiyle oluşur. Sandy kumaş kalitesi, içeriğinde bulunan polyesterin kalitesi ile orantılı olarak değişkenlik gösterir.
Polyester Özellikleri:
Likra Özellikleri:
Sandy kumaş nedir ve hangi özelliklere sahiptir? Sandy kumaş, içeriğinde bulunan polyester ve likranın özelliklerini taşır. Bununla birlikte her kumaşta olduğu gibi ham madde oranları da farklılık gösterir. Bu sebeple polyester ve likra oranına bağlı olarak da özellikleri değişir. Sandy kumaşlar;
Sandy kumaş nasıl ve hangi yöntemlerle geliştirilir sorusu da son günlerde ilgi çeken konulardan biridir. Sandy kumaş, sentetik bir kumaş türü olmasının yanı sıra ham maddesi polyesterdir. Polyestere üretim sürecinde eklenen likra ile birlikte sandy kumaşa esneklik ve uzama özelliği kazandırılır. Polyester ve likra karışımı ile oluşturulan sandy kumaş ürünleri, dökümlü ve hafif olmalarıyla da dikkat çeker. Bununla birlikte bu kumaşlar özellikle hafif ve rahat olması dolayısıyla yaz aylarında sıklıkla kullanım alanı bulur.
Sandy kumaş ilk üretildiği dönemlerde daha çok belli bir yaşın üzerindeki kadınların tercih ettiği bir kumaş türü olmuştur. Bununla birlikte zamanla keşfedilen sandy kumaş özelliği ve avantajları sayesinde giderek daha geniş bir kullanım alanı bulur. Aynı zamanda bu özellikleriyle birlikte hemen her yaştan kullanıcıya hitap eden bir kumaş halini alır. Yine geçmişte daha çok elbise yapımında kullanılan sandy kumaşlar son yıllarda bluz yapımında da sıklıkla kullanılır. Diğer yandan kumaş dokusu sebebiyle yaz ayları için daha kullanışlı olan bu ürünler aynı zamanda dökümlü kıyafetlerde de tercih edilir. Piliseli elbiselerde sıklıkla görülen sandy kumaşlar, eteklerde, gömleklerde ve bunun gibi birçok kıyafette rahatlıkla kullanılabilir. Kıyafetlerin yanı sıra dekoratif ürünlere de oldukça yakışır. Bu kumaşlar uygun fiyatlı ve dayanıklı olması sebebiyle kullanıcıların ilgisini çeker. Kullanıcıların bu kumaşı tercih ederken dikkat etmeleri gereken noktalardan ilki, kumaş içeriğidir. Kumaşın içeriğindeki polyester ve likra oranı ürün kalitesini destekler. Son yıllarda piyasada sandy kumaş ile geliştirilen çokça ürün bulmak mümkündür.
Sandy kumaşlar son dönemlerde üreticilerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu sebeple farklı ürünlerin üretim sürecinde yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda bu kumaşlarla geliştirilen ürün seçenekleri kullanıcıların da en sık tercih ettiği ürünler arasında yerini alır. Parlak ve canlı görünümü sayesinde üretiminde yer aldığı tüm kıyafetlere şık bir görünüm verir. Gömlek, bluz, elbise ve etek gibi kıyafetlerde pürüzsüz ve düz dokusuyla da şıklığı destekler. Diğer yandan seri üretim yapan tekstil firmaları kumaş seçimi yaparken bu ürünlerin uygun fiyatlı olmasını da göz önünde bulundurur. Bu noktada sandy kumaşın tercih edilmesini etkileyen bir diğer unsur ise kumaşın kalitesidir. Kumaş, dokusu ve hafifliği sayesinde kolayca şekil verilerek dikilebilir. Üretici firmalar ürün geliştirirken kullanım alanına göre de kumaş tercihi yapar. Ham maddesi olan polyester ve likra iplik oranına bağlı olarak, iç gösteren kumaşlar da bulmak mümkündür. Bu noktada eğer bir etek üretiminde iç gösteren kalitede sandy kumaş kullanılırsa genellikle astar ile desteklenir. Geniş ürün yelpazesine sahip birçok farklı renk ve kalitede seçeneğin bulunduğu sandy kumaşlar, günümüz tekstilinin vazgeçilmez parçalarından biridir.
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