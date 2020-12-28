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Sandy kumaş nedir ve nasıl üretilir? Sandy kumaş hangi özelliklere sahiptir?

28.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Sandy kumaş nedir ve nasıl üretilir? Sandy kumaş hangi özelliklere sahiptir?

Günümüzde kullanıcılar alışveriş yaparken alacakları ürünleri en ince ayrıntısına kadar inceler. Bununla birlikte bir kıyafette kumaşın dokusu ve yapısı da oldukça önem taşır. Bu içeriğimizde adını çok duyduğumuz sandy kumaşa dair ayrıntıları sizler için derledik.

Parlaklığı ile dikkatleri üzerine çeken sandy kumaş takımlar, elbiseler ve bluzlar gibi birçok giyim ürününde kullanılır. Aynı zamanda polyester ipten geliştirilen bu kumaş yazlık ve dökümlü kıyafetlerde de sıklıkla tercih edilir. Farklı özellikleri ile geniş kullanım alanı bulan sandy kumaşlar zengin renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanır.

Sandy Kumaş İçeriği

Her kumaş türü üretim sürecinde kullanılan farklı ham maddelere göre şekillenir. Bununla birlikte sandy kumaş ne demek sorusunun yanı sıra içeriğinde hangi iplerin olduğu da merak konusu haline gelir. Bu kumaşlar parlaklığı ve esnekliğinden de anlaşılacağı üzere polyester ve likra ipliklerin birleştirilmesiyle oluşur. Sandy kumaş kalitesi, içeriğinde bulunan polyesterin kalitesi ile orantılı olarak değişkenlik gösterir.

Polyester Özellikleri:

  • Uygun fiyatlıdır.
  • Küflenme yapmaz.
  • Kullanım sebebiyle iz ve form değişikliği olmaz.
  • Kırışıklık sorunu yaşanmaz.
  • Parlak, kaygan, kaliteli ve sağlamdır.
  • İpeksi ve hafif bir dokuya sahiptir.
  • Bakım ve temizliği oldukça rahattır.
  • Çekme yapmaz.

Likra Özellikleri:

  • Normal halinin 4- 8 katı kadar uzar.
  • Esneme ve sonrasında eski formunu koruyabilme özelliğine sahiptir.
  • Likranın yanı sıra elastik lif olarak da bilinir.

Hangi Özellikler Sandy Kumaşı Ön Plana Çıkarır?

Sandy kumaş nedir ve hangi özelliklere sahiptir? Sandy kumaş, içeriğinde bulunan polyester ve likranın özelliklerini taşır. Bununla birlikte her kumaşta olduğu gibi ham madde oranları da farklılık gösterir. Bu sebeple polyester ve likra oranına bağlı olarak da özellikleri değişir. Sandy kumaşlar;

  • İnce ve kalın ürün çeşitliliğine sahiptir.
  • Kullanım alanı ve örme özelliğine bağlı olarak inceliği değişkenlik gösterir.
  • Dökümlü ve hafiftir.
  • Estetik açıdan güzel bir görünümü vardır.
  • Parlak ve düz bir yüzeye sahiptir.
  • Hemen kırışmaz ve kolay ütülenir.
  • Bakım ve temizliği oldukça rahattır.
  • Dayanıklı ve sağlam bir kumaş türüdür.
  • Nemi emmez.
  • Canlı ve parlak renklere sahiptir.
  • Piliseli ürünler için en uygun kumaş türlerinden biridir.
  • Sıcak havalarda ve yaz aylarında rahatlıkla kullanılır.
  • Likralı yapısı sayesinde formu zor bozulur ve uzun ömürlüdür.
  • Kalitesine bağlı olarak terletme ve iç gösterme gibi istenmeyen durumlara yol açmaz.

Sandy Kumaş Nasıl Geliştirilir?

Sandy kumaş nasıl ve hangi yöntemlerle geliştirilir sorusu da son günlerde ilgi çeken konulardan biridir. Sandy kumaş, sentetik bir kumaş türü olmasının yanı sıra ham maddesi polyesterdir. Polyestere üretim sürecinde eklenen likra ile birlikte sandy kumaşa esneklik ve uzama özelliği kazandırılır. Polyester ve likra karışımı ile oluşturulan sandy kumaş ürünleri, dökümlü ve hafif olmalarıyla da dikkat çeker. Bununla birlikte bu kumaşlar özellikle hafif ve rahat olması dolayısıyla yaz aylarında sıklıkla kullanım alanı bulur.

Sandy Kumaş Hangi Alanlarda Kullanılır?

Sandy kumaş ilk üretildiği dönemlerde daha çok belli bir yaşın üzerindeki kadınların tercih ettiği bir kumaş türü olmuştur. Bununla birlikte zamanla keşfedilen sandy kumaş özelliği ve avantajları sayesinde giderek daha geniş bir kullanım alanı bulur. Aynı zamanda bu özellikleriyle birlikte hemen her yaştan kullanıcıya hitap eden bir kumaş halini alır. Yine geçmişte daha çok elbise yapımında kullanılan sandy kumaşlar son yıllarda bluz yapımında da sıklıkla kullanılır. Diğer yandan kumaş dokusu sebebiyle yaz ayları için daha kullanışlı olan bu ürünler aynı zamanda dökümlü kıyafetlerde de tercih edilir. Piliseli elbiselerde sıklıkla görülen sandy kumaşlar, eteklerde, gömleklerde ve bunun gibi birçok kıyafette rahatlıkla kullanılabilir. Kıyafetlerin yanı sıra dekoratif ürünlere de oldukça yakışır. Bu kumaşlar uygun fiyatlı ve dayanıklı olması sebebiyle kullanıcıların ilgisini çeker. Kullanıcıların bu kumaşı tercih ederken dikkat etmeleri gereken noktalardan ilki, kumaş içeriğidir. Kumaşın içeriğindeki polyester ve likra oranı ürün kalitesini destekler. Son yıllarda piyasada sandy kumaş ile geliştirilen çokça ürün bulmak mümkündür.

Tekstil ve Üretimde Sandy Kumaş Kullanımı

Sandy kumaşlar son dönemlerde üreticilerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu sebeple farklı ürünlerin üretim sürecinde yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda bu kumaşlarla geliştirilen ürün seçenekleri kullanıcıların da en sık tercih ettiği ürünler arasında yerini alır. Parlak ve canlı görünümü sayesinde üretiminde yer aldığı tüm kıyafetlere şık bir görünüm verir. Gömlek, bluz, elbise ve etek gibi kıyafetlerde pürüzsüz ve düz dokusuyla da şıklığı destekler. Diğer yandan seri üretim yapan tekstil firmaları kumaş seçimi yaparken bu ürünlerin uygun fiyatlı olmasını da göz önünde bulundurur. Bu noktada sandy kumaşın tercih edilmesini etkileyen bir diğer unsur ise kumaşın kalitesidir. Kumaş, dokusu ve hafifliği sayesinde kolayca şekil verilerek dikilebilir. Üretici firmalar ürün geliştirirken kullanım alanına göre de kumaş tercihi yapar. Ham maddesi olan polyester ve likra iplik oranına bağlı olarak, iç gösteren kumaşlar da bulmak mümkündür. Bu noktada eğer bir etek üretiminde iç gösteren kalitede sandy kumaş kullanılırsa genellikle astar ile desteklenir. Geniş ürün yelpazesine sahip birçok farklı renk ve kalitede seçeneğin bulunduğu sandy kumaşlar, günümüz tekstilinin vazgeçilmez parçalarından biridir.

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