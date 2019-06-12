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Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Şanghay Yangpu Belediye Başkanı Xie Jian Gang ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Şanghay Yangpu Belediye Başkanı Xie Jian Gang ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Türkiye belediyecilik sisteminde Çankaya modelini inceleyen heyet, kardeş belediye olmayı teklif etti.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çin’in en büyük kentlerinden Şanghay’ın merkez ilçe belediyelerinden Yangpu’nun belediye başkanı ve üst düzey yöneticilerini makamında ağırladı.
Belediye üst düzey yöneticileri ve şirketler genel müdürü ile Türkiye’de bir inceleme gezisine geldiklerini belirten Yangpu Belediye Başkanı Xie Jian Gang, araştırmaları sonucunda Çankaya’yı model olarak başarılı bulduklarını ifade etti. Yönetim modelini incelediklerini belirten Xie Jian Gang, son seçimlerdeki yüzde 74’lük başarının da dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı. 2007 yılında Şanghay Belediye Başkanlığı da yapan Şi Cinping’in şu an Çin Devlet Başkanı olduğunu belirten Xie Jian Gang, Çankaya Belediyesinin çalışmalarını yakından incelediklerini söyledi.
“Bizim cumhurbaşkanımız da İstanbul Belediye Başkanı idi, Türkiye’de belediye başkanlarının önü açık” diyen Taşdelen, Şanghay’ın kalkınma ve kentleşme modelinde özel bir örnek olarak gördüğünü belirtti. İki ülke arasında benzerliklerin oldukça fazla olduğundan söz eden Taşdelen, “Tarih boyunca etkileşim içinde olan toplumlarımızın belediyelerimiz üzerinden dostluk ve kardeşliğinin pekiştirilmesinden, ekonomik, kültürel ve teknolojik anlamda işbirliğinin geliştirilmesinden mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.
Yangpu Belediye Başkanı Xie Jian Gang’ın Şanghay davetini ve bu ziyarette kardeş kent protokolü imzalama teklifini olumlu karşıladığını belirten Taşdelen, “İlgili birimlerimizin hazırlıkları doğrultusunda bu teklifinizi Belediye Meclisimize sunmaktan mutluluk duyarım” dedi.
Taşdelen kendisine panda figürlü geleneksel Çin porseleni sunan Xie JianGang’a Ankara’nın amblemi de olduğunu belirterek, Hitit Güneş Kursu armağan etti.
Türkiye ziyareti çerçevesinde İstanbul’daki belediyeleri de inceleyeceklerini belirten heyet, Anıtkabir, Cumhuriyet Müzesi ziyaretlerinin ardından Çankaya Belediyesi tesislerini de gezerek bilgi aldılar.

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi

Şanghay heyeti Çankaya modelini inceledi
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