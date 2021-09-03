Saniye saniye görüntülendi! Bursa'da hortum paniği!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Hava sıcaklığının düşmesi sonucu ortaya çıkan hortum güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen iş yeri sahibi Ömer Yasin Güler, "Daha önce hiç hortum görmedim. Hava sıcaklığı bir anda düşünce hortum oluştu. Sonrasında güvenlik kamerasına yansıdı. Allah'tan herhangi bir zararımız olmadı"dedi.

Tozu dumana katan hortum geçtiğimiz yıl merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde ağaçları devirmiş, iş yerlerine zarar vermiş ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Kaynak: İHA

