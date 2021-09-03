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  4. Saniye saniye görüntülendi! Bursa'da hortum paniği!

Saniye saniye görüntülendi! Bursa'da hortum paniği!

03.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu dakikalar yaşattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, esnaf da şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Hava sıcaklığının düşmesi sonucu ortaya çıkan hortum güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen iş yeri sahibi Ömer Yasin Güler, "Daha önce hiç hortum görmedim. Hava sıcaklığı bir anda düşünce hortum oluştu. Sonrasında güvenlik kamerasına yansıdı. Allah'tan herhangi bir zararımız olmadı"dedi.

Tozu dumana katan hortum geçtiğimiz yıl merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde ağaçları devirmiş, iş yerlerine zarar vermiş ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Kaynak: İHA

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Bursa
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