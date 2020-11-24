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Sanki üstünden minibüs geçmedi! Aklına ilk gelen şeyle şaşkına çevirdi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dehşet verici bir araba kazasından henüz kurtulmuşsanız, görünüşünüz muhtemelen aklınızdaki son şeydir ancak, Katarina Montes için kirpiklerinin hala gözünde olması içini ferahlatan tek şeydi.

Sanki üstünden minibüs geçmedi! Aklına ilk gelen şeyle şaşkına çevirdi

Arabasına çarpan bir minibüsün altında kalması sonucu kafa travması geçiren Katarina Montes üç hafta hastanede kaldı. Kendine geldikten hemen sonra ise attığı tweet ile şaşkına çevirdi.

Güzellik uzmanı Valeria Brianna'ya' Hey bu size çılgınca gelebilir ama kelimenin tam anlamıyla senin en iyi kirpik sanatçısı olduğunu söylemek istedim. Hala parlıyorlardı. Şimdi iyileşiyorum!' dedi.

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Genç kadına yorumlar ise gecikmedi. Birçok kullanıcı Katarina'ya 'artık ürün reklamlarını böyle mi yapıyorsunuz' derken, bir diğeri ise kazaya olumlu yönünden bakmak bu olsa gerek' dedi.

Kadının tweeti 620 binden fazla 'beğeni' topladı.

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