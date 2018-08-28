HABER

Sanko'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, bir ulusun yeniden şahlanışının destanı olduğunu belirtti.

Sanko'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Prof. Dr. Dağlı, Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında "Toprakları vatan yapan onun için canını seve seve vermeye göze alanların cesaretidir. Tarihimiz boyunca vatanımız için büyük bir cesaret ve inançla mücadelemizden vazgeçmedik” ifadelerini kullandı. Savaşların sadece topla, tüfekle değil, cesaret, kararlılık ve birbirine kenetlenmiş bir ulusun inanç ve azmiyle kazanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında, "Bunun en güzel örneğini sergileyen halkımız, büyük taarruzla, zaferini taçlandırmıştır.Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tarihimizdeki en büyük başarılardan birinde her türlü yokluk ve çaresizlik içindeki ulusumuza önderlik etmiş, vatan toprağının kutsallığını korumayı başarmıştır. SANKO Üniversitesi olarak bugün dahi topraklarımıza kastedecek düşmanlar için genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle savaşmaktan çekinmeyen bir ulusun evlatları olarak, her türlü iç ve dış güçle haklı mücadelemizi savunan bir gençliğin yetişmesinde elimizden gelen her türlü çabayı göstermek azmindeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında, büyük bir yaşama onurunu bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi büyük bir saygıyla ve minnetle anarken nice 30 Ağustosları ulus olarak birlik ve beraberlik içinde kutlamayı diliyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun" denildi. (İHA)

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Van Gölü için Süphan'a tırmandılar, İngiliz uçağının parçalarını buldularVan Gölü için Süphan'a tırmandılar, İngiliz uçağının parçalarını buldular
Sivas’ta 30 Ağustos’a coşkulu provaSivas’ta 30 Ağustos’a coşkulu prova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos 30ağustos Zafer Bayramı mustafa kemal atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'155'e kendi düğününü ihbar etti!

'155'e kendi düğününü ihbar etti!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.