Sanko'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Prof. Dr. Dağlı, Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında "Toprakları vatan yapan onun için canını seve seve vermeye göze alanların cesaretidir. Tarihimiz boyunca vatanımız için büyük bir cesaret ve inançla mücadelemizden vazgeçmedik” ifadelerini kullandı. Savaşların sadece topla, tüfekle değil, cesaret, kararlılık ve birbirine kenetlenmiş bir ulusun inanç ve azmiyle kazanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında, "Bunun en güzel örneğini sergileyen halkımız, büyük taarruzla, zaferini taçlandırmıştır.Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tarihimizdeki en büyük başarılardan birinde her türlü yokluk ve çaresizlik içindeki ulusumuza önderlik etmiş, vatan toprağının kutsallığını korumayı başarmıştır. SANKO Üniversitesi olarak bugün dahi topraklarımıza kastedecek düşmanlar için genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle savaşmaktan çekinmeyen bir ulusun evlatları olarak, her türlü iç ve dış güçle haklı mücadelemizi savunan bir gençliğin yetişmesinde elimizden gelen her türlü çabayı göstermek azmindeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında, büyük bir yaşama onurunu bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi büyük bir saygıyla ve minnetle anarken nice 30 Ağustosları ulus olarak birlik ve beraberlik içinde kutlamayı diliyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun" denildi. (İHA)



