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Şanlıurfa'da 29 bina karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 21:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 29 bina karantinaya alındı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

14 GÜN KARANTİNA KARARI

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 5, Suruç, Siverek ve Hilvan ilçelerinde ise birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 11 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

(AA)

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