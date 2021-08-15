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  4. Şanlıurfa'da baba ve oğluna kanlı pusu! Araca biner binmez kurşun yağdırdılar

Şanlıurfa'da baba ve oğluna kanlı pusu! Araca biner binmez kurşun yağdırdılar

15.08.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilde oturdukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Kadir Altın (37) öldü, oğlu Yusuf Altın (16) ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da baba ve oğluna kanlı pusu! Araca biner binmez kurşun yağdırdılar

Olay, öğleden sonra Sarayaltı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın, evlerine gitmek için bindikleri otomobile, plakası öğrenilmeyen otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği baba ve oğlu ise çevredekilerin yardımıyla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan Kadir Altın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan oğlu Yusuf Altın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı
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