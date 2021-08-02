Şanlıurfa'da bomba gibi patlayan elektrik trafosu korkuttu

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı.

Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı. Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söylediler.

Trafonun patlama anları ise cep telefonlu kameralarına yansıdı.

(DHA)



