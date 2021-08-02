HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa'da bomba gibi patlayan elektrik trafosu korkuttu

Şanlıurfa'da bomba gibi patlayan elektrik trafosu korkuttu

02.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da mahalledeki elektrik trafosu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı.

Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı. Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söylediler.

Trafonun patlama anları ise cep telefonlu kameralarına yansıdı.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
İnşaatın temel duvarı böyle çöktüİnşaatın temel duvarı böyle çöktü
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilden daha dumanlar yükseliyor

Bir ilden daha dumanlar yükseliyor

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.