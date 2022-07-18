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  4. Şanlıurfa'da büfeye silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Şanlıurfa'da büfeye silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

18.07.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Haliliye ilçesindeki büfenin önüne gelen maskeli ve montlu bir kişi, içerisinde müşteri ve çalışanların olduğu sırada dükkana kurşun yağdırdı. İki kişinin yaralandığı saldırıda, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İçerde müşteri ve çalışanların olduğu sırada büfenin önüne gelen maskeli ve montlu bir şahıs, içerde bulunanlara ateş açıp kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda Sait A., Selim A., yaralanırken saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

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Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı büfe
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