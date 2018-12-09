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Şanlıurfa'da büyük şaşkınlık! Görenler hayretle izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 08:37 | Son Güncelleme

Daha çok kırmızı etin tüketildiği kentte bir balıkçının tezgahına koyduğu 1,5 metre boyunda ve yaklaşık her biri 100 kilogram ağırlığında olan 4 ton balığı (orkinos) vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Merkez Haliliye ilçesinde bulunan Topçu Meydanı'nda balıkçılık yapan Behçet Şili, Mersin'den satın aldığı 4 balığı tezgahına koydu. Balıkların geldiğini haber alan birçok vatandaş, 1,5 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki balıkları görmek için balıkçıya geldi.

Şanlıurfa'da "ton balığı" şaşkınlığı

Daha çok kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa'da, bir balıkçının tezgahında bulunan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki 4 ton balığını (orkinos) vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
Yetişkinler, balıkla hatıra fotoğrafı çektirirken, korktukları gözlenen çocuklar ise iş yerinden uzaklaşmayı tercih etti.
Şili, gazetecilere yaptığı açıklamada, ton balığına gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti.
Balığı parçalara ayıracaklarını ve kilogramını 35 liradan satışa sunacağını anlatan Şili, "Bu balık pek bulunmaz, balıkçılar okyanusta yakalamış biz de buraya getirdik. Kentte daha çok kırmızı et tüketimi fazla ancak balık eti çok daha sağlıklı, son yıllarda Şanlıurfalılar da balık eti tüketmeye başladı.
Vatandaşlar bu balığa büyük ilgi gösteriyor. Balıkta siyah et bulunuyor. Tamamen kemiksiz bir ettir." diye konuştu.
Vatandaşlardan Hüseyin Yıldız ise kentte ilk defa bu büyüklükte balığa rastladığı için şaşırdığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ton balığı

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