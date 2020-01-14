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  4. Şanlıurfa'da damat, kardeşi tarafından vuruldu! O anlar kamerada

Şanlıurfa'da damat, kardeşi tarafından vuruldu! O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde damadın düğünde havaya ateş açan kardeşi tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesinde Mehmet Yılmaz, açık alanda yapılan bir düğünde evlenmeye hazırlandı. Akrabası olan ve aynı mahallede oturan gelini almaya giden davetlilerden bazıları, havaya rastgele ateş açtı. Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılan silahtan çıkan mermilerden biri damadın başına isabet etti. Damat, arabaya binmek üzereyken yere yığılırken o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde damadın kardeşi H.Y.’nin kalabalığın ortasında silahı ateşlediği ve mermilerden birinin damadın başına isabet etmesi sonucu yere yığıldığı görüldü.

Damat yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Şanlıurfa damat düğün

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