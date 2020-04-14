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Şanlıurfa'da dehşet! 6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 02:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı. Yaralanan çocuklardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken köpeklerden 2’si ise belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da dehşet! 6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre aynı sokağın farklı bölgelerinde oyun oynayan 6 çocuk, başıboş dolaşan 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli, çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Davut S. (2), Miran İ. (2), Berat A. (5), Hayrünnisa G. (5), Havva K. (5) ve Kadir D.’yi (13) Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği çocuklardan 3’ü durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 3 çocuğun tedavisinin ise Viranşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

EKİPLER 2 KÖPEĞİ YAKALADI

Saldırı sonrası harekete geçen Viranşehir Belediyesi ekleri 2 köpeği yakaladı. Diğer köpeği yakalamak için çalışmaların davam ettiği öğrenildi. Köpeklerin yakalanması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, diğer köpeğin de kısa sürede yakalayacağını söyledi. Belediyede görevli Veteriner Hekim Mahmut Çetin ise, “Gelen ihbarı değerlendirerek ekiplerle beraber kısa süre içinde çocuklara saldıran köpeklerden 2 tanesini yakalamayı başardık" dedi.

Köpeğin saldırısından son anda kurtulan ve çocuklara saldıran köpeği kovalamaya çalışan mahalle sakinlerinden İsmet Eren ise, koyun otlatırken köpeğin saldırısına uğradığını ve sopa ile köpeğe müdahale edip kurtulduğunu söyledi. Kaçan köpeğin daha sonra çocuklara saldırdığını belirten Eren, koşarak hemen köpekleri uzaklaştırdığını dile getirdi.

Köpeklerin kuduz olup olmadığının belirlenmesi için Şanlıurfa merkeze götürülerek kontrolden geçirileceği öğrenildi. (İHA)

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Şanlıurfa Viranşehir köpek saldırı

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