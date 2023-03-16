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  4. Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! Valilik duyurdu: Yarın da ara verildi

Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! Valilik duyurdu: Yarın da ara verildi

16.03.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! Valilik duyurdu: Yarın da ara verildi

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiği açıklandı.

Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti. (AA)

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