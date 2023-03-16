Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! Valilik duyurdu: Yarın da ara verildi

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiği açıklandı.

Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti. (AA)

