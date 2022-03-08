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  4. Şanlıurfa'da gasp şüphelisi evindeki dolabın gizli bölümünde yakalandı

Şanlıurfa'da gasp şüphelisi evindeki dolabın gizli bölümünde yakalandı

08.03.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri evinin içerisine yaptırdığı özel dolapta yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da gasp şüphelisi evindeki dolabın gizli bölümünde yakalandı

Şanlıurfa’da Atatürk Mahallesinde bulunan iş yerlerinde silah zoruyla alıkoyulan 2 kişi, darbedilip paralarının silah zoruyla alındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harakette geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp ve gasp olayını gerçekleştiren 6 şüphelinin belirlediği adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Evde arama yapan polis, şüphelilerden birisini evinde yaptırdığı özel dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelinin yanında gizlediği poşette 6 tabanca ve 28 mermiyle ele geçirilirken, yakalanma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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