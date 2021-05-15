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  4. Şanlıurfa'da hafifi ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da hafifi ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

15.05.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafifi ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, gece saatlerinde Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Veysi Polat yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Vedat Çakır'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa

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