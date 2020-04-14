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  4. Şanlıurfa'da iki kişi arasında başlayan kavga meydan savaşına döndü

Şanlıurfa'da iki kişi arasında başlayan kavga meydan savaşına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü. Jandarma ekipleri, taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı önlemek için havaya ateş açtı.

Einilen bilgiye göre kavga, önceki hafta Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kavakbaşı kırsal mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre mahallede inşaatı devam eden bir evin penceresinin yönü nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya mahallede oturan diğer aileler de karışınca kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgaya yan köyden gelenler de karışınca mahalle meydanı savaş alanına döndü. Jandarma ekipleri taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

Kameralara yansıyan kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa merkezdeki hastanelerde tedavi altına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA

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Anahtar Kelimeler:
kavga Şanlıurfa

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