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Şanlıurfa'da ilişki yaşadığı Ferhat Demir'i öldürmüştü! Çarpıcı açıklama: Yasak aşk değil komplo

13.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Ferhat Demir, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Fatma Yiğit tarafından sokak ortasında öldürülmüştü. Kan donduran görüntülerle ilgili olarak Fatma Yiğit "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" derken öldürülen Ferhat Demir'in ağabeyi olayın bir komplo olduğunu öne sürdü. Ağabey Demir, "Bu yasak aşk veya bir namus cinayeti değil. Her şey planlı. Bir komploya kurban gitmiştir. Kardeşimi parası için öldürdüler" dedi.

Olay, Şanlıurfa Suruç'ta meydana geldi. Geçtiğimiz pazar evli 3 çocuk annesi Fatma Yiğit, ilişki yaşadığı evli ve 3 çocuk babası Ferhat Demir'i sokak ortasında silahla kurşun yağmuruna tutup öldürmüştü. Kan donduran olayla ilgili tutuklanan Yiğit'in savcılık ifadesinde, "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Kardeşi Ferhat Demir'in öldürüldüğünü sosyal medyadan öğrendiklerini ifade eden ağabey Murat Demir, "Bu yasak aşk veya bir namus cinayeti değil. Her şey planlı. Bir komploya kurban gitmiştir. Kardeşimi parası için öldürdüler" dedi.

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Öldürülen Ferhat Demir

DEMİR'E SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 10 Temmuz akşamı Suruç ilçesinin Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği tabanca ile Ferhat Demir'e ateş açtı. Vücuduna çok sayıda kurşunun isabet ettiği Demir, olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Yiğit'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit ifadesinde, pişman olmadığını ve cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söyledi. Fatma Yiğit çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dediHer kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

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Iğdırlı Nursen (54)- Mehmet Salih Demir (62) çiftinin 8 çocuğundan biri olan Ferhat Demir'in yakınları cinayeti sosyal medyada görünce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitti. Demir'in cenazesi uçakla Iğdır'a getirilerek devlet hastanesi morguna konuldu. Buradan alınan Ferhat Demir'in cenazesi helallik için Karağaç Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Yakınları tarafından ağıtlarla karşılanan Ferhat Demir, Iğdır'daki Asri Mezarlığa defnedildi. Eşi Kader Demir (26), yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildi. Anne Nursen de oğlunun üzerine ağlayarak ilk toprağı attı.

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"YASAK AŞK DEĞİL, KOMPLO"

Kardeşinin ne yasak aşk ne de namus cinayeti yüzünden öldürüldüğüne inanmadığını belirten ağabeyi Murat Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Kardeşim 4 yıldır ailesini Iğdır'da bırakıp inşaatlarda çalışmak üzere Bodrum'a gidiyordu. Kendisinden 10 gündür haber alamıyor ve kayıp ihbarında bulunmuştuk. 10 Temmuz akşamı sosyal medyada kardeşimizin bir kadın tarafından ilçe merkezinde öldürüldüğünü gördük. Böyle bir aşktan hiçbirimizin haberi yoktu. Hemen Suruç ilçesine gittik. Kardeşimiz bize göre ne namus ne de yasak aşk kurbanı. Bir komploya kurban gitmiştir. Öldürülmeden önce fena halde dayak yemiş. Cesedini oraya atmışlar sonra da bu kadın tabanca ile defalarca ateş edip adını 'Namus cinayeti' koymuş. Kardeşimin üzerinde ne cep telefonu ne kimliği ne de para çıktı. Her şeyini gasbetmişler. Cinayet görüntülerini de yine kendileri çekmiştir. Kardeşimle bu kadın Bilecik'te 3 gün kalmışlar. Her şey planlı. Kardeşimi parası için öldürdüler. Ama bunlar adalet önünde hesap verecek ve diğer suçlular da tutuklanacaktır. Kardeşim öldürülerek geride bir dul kadın ile 7, 4 ve 2 yaşında olmak üzere 3 çocuk da yetim bırakıldı. 7 yıllık evli olan kardeşim ailesi ile çok mutluydu. Devletimizden tek isteğimiz bu olayın en ince ayrıntısına kadar incelenmesi ve tüm suçlulara hak ettiği cezayı vermesi. Kardeşimizi ellerimizle toprağa gömdük. Cezasını adalet verecektir."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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