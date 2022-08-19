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  4. Şanlıurfa'da korku dolu anlar! İki grup kavga etti: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! İki grup kavga etti: 1 ölü 1 yaralı

19.08.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da çekildiği 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Mahalledeki kavgayı cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Birecik Meydan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında kavga çıktı. Silahların da çekildiği kavga nedeniyle, mahallede korku dolu anlar yaşandı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Silahların da kullanıldığı kavgada Burhan Güneş ve amcasının oğlu İsmail Güneş vuruldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Burhan Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde toplanan kalabalık ve yükselen silah sesleri yer alırken görüntülerin çekildiği balkondaki vatandaşların olay karşısındaki üzüntüleri ise konuşmalarına yansıdı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı kavga
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