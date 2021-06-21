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Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Yedi katlı binanın çatısında mahsur kalan köpek böyle atladı

21.06.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde binanın çatısında mahsur kalan köpeğin yedinci kattan aşağı atlama anı kameralara yansıdı. Yedi katlı binanın çatısından atlayan köpek telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi yolu üzerindeki bir apartmanda yaşandı.

YEDİNCİ KATTAN ATLAYAN KÖPEK ÖLDÜ

İddiaya göre, vatandaşlar, 7 katlı bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpeğin havladığını duydu. Binaya giren vatandaşlar, çatı kapısının kilitli olması nedeniyle yukarı gidemeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye olay yerine gidemeden çatıdaki duvarın üstüne çıkan köpek, 7’nci kattan aşağı atladı. İnşaat alanına düşen köpek telef oldu.

"KİMSE AŞAĞIYA ATMADI"

Köpeğin atladığını gören esnaf Ömer Dikbaş, köpeği indirmeye çalıştıklarını fakat yapamadıklarını belirterek, "Arkadaşın biri yardımcı oldu ama indiremedi. Köpek kendi kendini aşağı attı. Gözümüzün önünde oldu, kimse aşağı atmadı” dedi.

Mahallede yaşayan Murat Ergün de fırına gittiğinde köpeğin havlama sesini duyduğunu söyleyerek, "Ben sabah fırına geldim. Baktım köpek yukarıda havlıyordu. Yarım saat sonra köpeğin atladığını duydum. Ben kendim atladığını görmedim. Sadece ön tarafta ayaklarını duvarın üstüne atmış halde gördüm. Kimsenin köpeği aşağı attığını sanmam. Buralarda kimse köpeğe onu yapmaz” diye konuştu.

Polis ekipleri de bölgede inceleme yaparak köpeğin birileri tarafından aşağı atılma ihtimalini araştırdı.

(İHA)

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Şanlıurfa Suruç

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