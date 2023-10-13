Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 25 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde bir otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

2 ÖLÜ, 25 YARALI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.

Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı. (AA)





