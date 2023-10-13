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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 25 yaralı

13.10.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde bir otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

AA-20231013-32387672-32387670-SANLIURFADA_OTOMOBILLE_CARPISAN_OTOBUSUN_DEVRILMESI_SONUCU_2_KISI_OLDU_25_KISI_YARALANDI

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

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2 ÖLÜ, 25 YARALI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.

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Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

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AA-20231013-32387832-32387831-SANLIURFADA_OTOMOBILLE_CARPISAN_OTOBUSUN_DEVRILMESI_SONUCU_2_KISI_OLDU_25_KISI_YARALANDI

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa

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