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  4. Şanlıurfa'da korkunç olay! Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

15.04.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, Urfa Kalesi eteğinde 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

Balıklıgöl Platosu'nda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde, kanlar içinde yatan erkeği görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çevrede önlem alan polis, yaşamını yitiren kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere morga kondu.

(DHA)

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Şanlıurfa

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