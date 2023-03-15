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  4. Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 15 Mart 2023 bugün Şanlıurfa'da okullar açık mı, kapalı mı? İşte, Valilik açıklaması...

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 15 Mart 2023 bugün Şanlıurfa'da okullar açık mı, kapalı mı? İşte, Valilik açıklaması...

15.03.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Merak edilen soru Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Olumsuz hava koşullarının hayatı durma noktasına getirdiği ilde son durum belli oldu. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 15 Mart 2023 bugün Şanlıurfa'da okullar açık mı, kapalı mı? İşte, Valilik açıklaması...

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 15 Mart 2023 bugün Şanlıurfa'da okullar açık mı, kapalı mı? İşte, Valilik açıklaması...

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Birçok veli ve öğrencinin merak ettiği soru Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Yoğun yağış bugün de süreceği için Şanlıurfa'da okullar tatil edildi. İşte, Şanlıurfa'da okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklama...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okullar Şanlıurfa'da tatil edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bugün tüm okul kademelerinde eğitim öğretime ara verildiğini belirtti.

BUGÜN ŞANLIURFA'DA OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İşte Vali Ayhan'ın yaptığı açıklama:

''İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.''

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