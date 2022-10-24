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  4. Şanlıurfa'da ortalık karıştı! Okul çıkışı çatışmanın ortasında kaldılar... Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık karıştı! Okul çıkışı çatışmanın ortasında kaldılar... Ölü ve yaralılar var

24.10.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Okuldan çıkıp çatışmanın ortasında kalan Faruk Çınar (16) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da ortalık karıştı! Okul çıkışı çatışmanın ortasında kaldılar... Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti.

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KURŞUNLAR OKUL SERVİSİNE İSABET ETTİ

Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan ikisinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa çatışma

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