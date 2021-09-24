HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Şanlıurfa'da şaşırtan olay! Herkesin gözü ününde Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü

Şanlıurfa'da şaşırtan olay! Herkesin gözü ününde Balıklıgöl’e atlayıp yüzdü

24.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, herkesin gözü önünde Balıklıgöl’e atlayarak yüzdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl’de yaşandı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve bölgede Şapka Mehmet olarak tanınan şahıs, elbiseleriyle Balıklıgöl’e atladı. Şahsın Balıkgöl’de yüzdüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp kaydetmeye başladı. İnsanların şaşkın bakışları arasında suda yüzmeye devam eden şahıs, olay yerine giden güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen çıkmak istemedi. Bir süre daha Balıklıgöl’de yüzmeye devam eden şahıs, daha sonra ikna edilerek çıkartıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, emniyete götürüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
Burun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değiştiBurun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti
Kapıyı çekince... Merakı yüzünden canından oluyorduKapıyı çekince... Merakı yüzünden canından oluyordu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni açıklama geldi! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama geldi! Sıcak hava geri dönüyor

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Bugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecek

Bugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecek

Aşılardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti!

Aşılardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.