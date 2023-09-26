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Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

26.09.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, husumetli iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Ali Demir (40) öldü, 2 kişi de yaralandı. çıkan silahlı kavgada Ali Demir (40) öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde, Viranşehir ilçesi Karacadağ Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ali Demir, Sadullah Demir ile Hasan Kavrat, tabancayla vuruldu.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Demir, doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.

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Ali Demir'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi sürerken, polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı kavga

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