Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncının 9 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Eylem yapan gruba polis müdahale etti

Olay, 15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir fırında çalışan F.K., 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.K. tutuklandı.

OLAYIN DUYULMASIYLA İLÇE AYAĞA KALKTI

Kısa sürede, yaşanan istismar olayın duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplanan vatandaşlar, ilçede protesto yürüyüşü düzenledi.

Gerginliğin yaşandığı ilçede bazı vatandaşlar oturma eylemi başlatırken, ilçeye takviye ekipler sevk edildi.

POLİS, GRUBA MÜDAHALEDE BULUNDU

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Polis, grubu dağıtmak için TOMA ile müdahalede bulunurken, bazıları ise polis araçlarına taşlarla saldırdı. Bunun üzerine biber gazlı müdahalede bulunan polis, grubu dağıttı.



Polisin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor. (DHA)

