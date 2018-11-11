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Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 3 bin Suriyeli, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarını işgal eden PKK/PYD terör örgütünü protesto için “Vatana Dönüş Mitingi” düzenledi.

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden PKK/PYD terör örgütünü protesto etti. İlçe stadyumunda toplanan aralarında Suriye’nin önde gelen aşiretlerinin liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları açtı. Toplu halde namaz kılarak dualar edilen mitingde, "Canımız sana feda sevgili Suriye”, “PYD-PKK vatanımızdan defol”, “Amerika topraklarımızdan elini çek”, “Bir bir Suriye halkı bir”, “Özgürlük ve hürriyet temel insan hakkıdır”, “Yeter artık bu hasret bitsin”, “Türk ve Suriye kardeşliği yaşasın”, “Allah-u Ekber" sloganları atıldı. Topraklarını terör örgütünün baskıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Suriyeliler, Türkiye’nin desteğiyle ülkelerine dönmek istediklerini dile getirdiler. Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinde binlerce Suriyelinin evlerine döndüğünü belirten protestocular, Fırat’ın doğusuna da bir harekat düzenlenmesini beklediklerini ifade ettiler. Resulany ve Telabyad’ın kendi toprakları olduğunu söyleyen Suriyeliler, terör örgütünün bölgeyi işgal ettiğini ve en kısa zamanda çıkması gerektiğini dile getirdiler. TSK tarafından düzenlenecek bir harekata destek vereceklerini söyleyen protestocular, bunun için savaşmaya da hazır olduklarını belirttiler. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin artık terör örgütünü desteklemeyi bırakmalarını isteyen kalabalık, kendilerine kucak açan Türk devleti ve halkına teşekkür ettiler.

'VATANIMIZA DÖNMEK İSTİYORUZ'

Kalabalık adına bir açıklama yapan Umeyir Hasan El Abav, "Biz Suriye Telabyad vatandaşları olarak ülkemize ve vatanımıza dönmek istiyoruz. PYD ve PKK'nın şehrimizi ve vatanımızı terk etmesini istiyoruz. İnşallah yakında Türk ordusu ve Özgür Suriye Ordusu birlikte Fırat'ın doğusuna girerek bizleri bu işgalcilerden kurtarır. Bu vesileyle Türk halkına ve Türk ordusuna teşekkür ederim" dedi.

SYRİA

Mitingde konuşma yapan diğer katılımcılar ise, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonları başarılı olunca teröristler buraları terk ettikten sonra halk güven içinde evlerine döndü. Şimdi biz Suriyeliler olarak il, ilçe ve köylerimizi işgalden kurtarmak için Türk ordusu ile Özgür Suriye Ordusu'nun doğu Fırat operasyonuna başlamasını talep ediyoruz. Ta ki bizleri ülkemizden süren, köylerimizi yakan, özel mallarımızı ve kamu mallarını yağmalayan, vatandaşları tutuklayıp kanaat önderlerimizi katleden PYD-PKK'nın zulmünden kurtulmuş olarak ülkemize geri dönene kadar. Suriyeliler olarak Amerika'dan şunu istiyoruz; PYD-PKK’yı desteklemekten ve himaye etmekten vazgeçsin. Suriye birlik ve özgür olarak yaşasın” dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Akçakale Suriyeli PKK

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Zorla mı tutuyorlar sizi burada neyi bekliyorsunuz gidin savunun ülkenizi bangır bangır bağırmayın buralarda rahatsız oluyoruz!!!!
Neden bizim ÖSO ile Mehmetçiğimiz giriyor? Sizin eliniz armut mu topluyor? Madem vatanınızı bu kadar seviyor ve dönmek istiyorsunuz gidin vatanınız için siz de bir şeyler yapın. Parazit gibi Türk insanını somurdugunuzyetmedivmi?
canımız sana feda canım suriyemi yok artik
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