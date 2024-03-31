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Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Toplu oy kullanmak istediler, müşahitler kabul etmeyince...

31.03.2024 11:31
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi darbedildi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Toplu oy kullanmak istediler, müşahitler kabul etmeyince...

Akılalmaz olay, Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

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Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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