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  4. Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün? 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da okul var mı, yok mu? Valilik açıkladı!

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün? 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da okul var mı, yok mu? Valilik açıkladı!

14.03.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Yoğun sağanak yağışın yaşadığı Şanlıurfa'da yarın (15 Mart Çarşamba) okulların tatil olmasına ilişkin gözler valilik açıklamasına çevrilmişti. Konuya ilişkin Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan açıklama geldi. Peki, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün? 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da okul var mı, yok mu?

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün? 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da okul var mı, yok mu? Valilik açıkladı!

Şanlıurfa'da okullar var mı, yok mu? sorusu bölgede görülen şiddetli yağmur sonrası araştırılmaya başladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'da yarın okulların tatil olma durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da olumsuz hava şartları etkisini gösterdi. Sağanak yağış sonrası okullarda eğitime ara verdildi. Tatilin detaylarını Vali Salih Ayhan açıkladı.

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ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada,

"İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir."

"Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." sözlerine yer verdi.


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