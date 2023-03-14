Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün? 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da okul var mı, yok mu? Valilik açıkladı!

Şanlıurfa'da okullar var mı, yok mu? sorusu bölgede görülen şiddetli yağmur sonrası araştırılmaya başladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'da yarın okulların tatil olma durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Şanlıurfa'da olumsuz hava şartları etkisini gösterdi. Sağanak yağış sonrası okullarda eğitime ara verdildi. Tatilin detaylarını Vali Salih Ayhan açıkladı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada,
"İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir."
"Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." sözlerine yer verdi.