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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

23.12.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış ve sis nedeniyle yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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1 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsünün şoförünün öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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