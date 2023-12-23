Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış ve sis nedeniyle yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsünün şoförünün öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA





