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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı!

10.08.2023 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. İşte feci trafik kazasının ayrıntıları...

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Murat Kaya'nın (34) kullandığı hafif ticari araç, Süleyman Özcan (34) idaresindeki minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, Doğukan (27) ve Recep Karaaslan (26) olay yerinde, sürücü Murat Kaya ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Yaralanan Süleyman (34), Haşiya (33), Mariye (16), Ahmet Ebrar (12), Rana (3), Hacera (39), Sara (10), Havva (12), Hasiye (3), Belkız (13) ve Meryem Erma Özcan (6) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin Siirt'ten Gaziantep'e düğüne gittikleri öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa

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