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Şanlıurfa'daki cezaevinde tehlikeli gerginlik! Şehir ayağa kalktı, Vali olay yerinde

24.03.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tehlikeli bir gerginlik yaşandı. Cezaevindeki bir grup tutuklu, bazı koğuşların kapılarını kilitledi. İhbar üzerine kuruma, itfaiye, sağlık ekipleri ve takviye kuvvet sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay kısa sürede yatıştırıldı. Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, "Her şey kontrol altında. Güvenlik ve sağlık sorunu oluşturabilecek bir şey yok" dedi.

Şanlıurfa'daki cezaevinde tehlikeli gerginlik! Şehir ayağa kalktı, Vali olay yerinde

Şanlıurfa'nın Merkez Eyyübiye ilçesindeki cezaevinde, bazı koğuşların kapılarını kilitleyen bir grup tutuklu, gerginlik oluşturmak istedi.

İhbar üzerine kuruma, itfaiye, sağlık ekipleri ve takviye kuvvet sevk edildi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayı duyan bazı tutuklu yakınları da cezaevi önünde toplandı.

Bunun üzerine cezaevine gelerek konuyla ilgili bilgi alan Vali Abdullah Erin, bir mahkumun disiplin cezası almasının ardından koğuştaki diğer mahkumları da galeyana getirdiğini söyledi.

'HER ŞEY KONTROL ALTINDA'

Yaşanan olayın ardından ekiplerin tedbir amaçlı cezaevine yönlendirildiğini belirten Erin, şöyle konuştu:

"Söz konusu ceza alan mahkum, koğuştaki mahkumları galeyana getiriyor ve kapıları kapatıyorlar. Mesele bu. Yangın veya herhangi bir olumsuzluk yok. Mahkumların tamamı sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sorun yok. Hayati tehlikesi olan veya yaralı olan mahkumumuz söz konusu değil. Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve başsavcımız burada. Her şey kontrol altında. Güvenlik ve sağlık sorunu oluşturabilecek bir şey yok."

Vali Erin, daha sonra cezaevi önünde toplanan tutuklu yakınları ile görüştü.

Erin, tutuklu yakınlarına, problem yaşanan koğuşta herhangi bir sorun kalmadığını ve her türlü önlemin alındığını, ambulansların da tedbiren bölgede bulunduğunu vurgulayarak, kalabalıktan dağılmalarını istedi.

YANGIN İDDİALARINA YALANLAMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı yerel internet sitelerinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkartıldığı yönünde haberlerin yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 4 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur."

AA

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Şanlıurfa
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