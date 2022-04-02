Şanlıurfa, Hatay ve Manisa sahur vakti ne zaman? Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Şanlıurfa, Hatay ve Manisa'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Şanlıurfa, Hatay ve Manisa sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

ŞANLIURFA, HATAY VE MANİSA SAHUR SAATİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa, Hatay ve Manisa'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

ŞANLIURFA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

HATAY 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MANİSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



