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Şanlıurfa merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 34 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şanlıurfa’da Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık suçu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 34 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık suçu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan, "mağdur şahıslara kimlik bilgilerinin FETÖ/PKK terör örgütlerinin eline geçtiği" gibi hayali senaryolarla korku ve tedirginlik oluşturan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Muğla, Kırşehir, Batman, Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. 34 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon ile 23 ilde 44 ayrı olay aydınlatılarak, vatandaşların 4 milyon 613 bin 750 TL maddi zarara uğramasının önüne geçildiği bildirildi.

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