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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

06.04.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Sakarya ve Kilis’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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