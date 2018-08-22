Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Türkiye’nin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde düzenlediği terör operasyonları meyvesini vermeye devam ediyor. Şanlıurfa 2018 yılında koyduğu 1 milyon turist sayısını yılsonuna 4 ay kala aşarak tarihinin rekorunu kırdı. Kurban Bayramı tatilinin ilk iki günü de dahil olmak üzere Şanlıurfa’ya gelen turist sayısının 1 milyon rakamını geçtiği açıklandı. Rakamların artmasında en büyük unsurun bölgedeki terör ile Türkiye’nin sınır ötesine düzenlediği operasyonlarla bölgeyi daha güvenli hale getirmesinin etkili olduğu belirtildi. Bir diğer etkenin ise Göbeklitepe’nin Temmuz ayının başında UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesine alınması olduğu dile getirildi.

TÜM KONAKLAMA TESİSLERİ YÜZDE 100 DOLULUK ORANINDA

Balıklıgöl’ü ziyaret ederek basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm konaklama tesisleri ile otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, “Şu anda Balıklıgöl’deyiz, Halil-ü Rahman’dayız. Gerçekten bayram tatili sebebiyle cıvıl cıvıl. Şehir turizm anlamında otellerimiz, konaklarımız, butik otellerimiz hepsi şu anda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda. Zaten Cumhurbaşkanımızın 100 günlük hükümet programında da Şanlıurfa’ya ve yine UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine giren Göbeklitepe vardı. Bizler de turizm atağı noktasında yıllardır yerel yöneticiler olarak çalışıyoruz. Bugün artık Şanlıurfa’da bunun sonuç verdiğini görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Şanlıurfa zengin bir yer. İnanç merkezleri, arkeoloji merkezleri, kültürel varlıklar, müzik, sanat, mutfak anlamında çok çok zengin olduğu için gelen misafirler de ben şöyle bir baktım, mutlular. Geldiklerinden çok memnunlar, bu da bizlere huzur veriyor” dedi.