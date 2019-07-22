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Şanlıurfa Valiliği: Suriye tarfından atılan roket Ceylanpınar'da evin çatısına isabet etti, beş kişi yaralı

22.07.2019 23:38 | Son Güncelleme

Ceylanpınar'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği "Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar'da evin çatısına isabet etmesi sonucu yaralanan beş kişi tedavi altına alınmıştır" dedi.

Şanlıurfa Valiliği: Suriye tarfından atılan roket Ceylanpınar'da evin çatısına isabet etti, beş kişi yaralı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, 'Suriye tarafından roket atıldığını' ifade etti.

Valiliğin açıklamasında "22 Temmuz 2019 saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, ilimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu, beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır" dendi.

Valilik, olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirlerinin alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, roket evlerinin teraslarında oturanlara isabet etti.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

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