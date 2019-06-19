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Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

ÇATIŞMA ANINA AİT FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)

ÇATIŞMA ANINA AİT FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Cep telefonu görüntülerinde genç bir kız önce balkonda ardından ise dışarıda silahlı kavgayı saniye saniye kayda alıyor. Kürtçe konuşarak yakınlarından yardım isteyen genç kızın çektiği görüntülerde, silahlı kavgada saldırıda kurşunların hedefi olarak yere düşenlerin ardından gözyaşı döktüğü anlaşılıyor.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)

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