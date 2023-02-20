Şanlıurfa ve Adıyaman’da okullar ne zaman açılacak? Şanlıurfa ve Adıyaman’da okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı?

Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı araştırılıyordu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 71 ilde okullar 20 Mart tarihinde açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen illerde okulların açılacağı tarihin bugün açıklanacağını bildirmişti ve beklenen açıklama geldi. Bakan Özer yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

