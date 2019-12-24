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Şanlıurfa ve Gaziantep’te 25 bin 185 captagon ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te polisin ortak uyuşturucu operasyonunda toplamda 25 bin 185 Captagon hap ele geçirildi, 4 şüpheli şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa ve Gaziantep’te 25 bin 185 captagon ele geçirildi

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğümüz Yunus ekipleri tarafından bir araç içerisinde arama yapıldı. Yabancı uyruklu şüpheli 3 şahıs üzerinde ve araçta arama yapan polis, toplamda 10 bin 185 adet captagon hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Uyuşturucu hapların alındığı yerin tespitine yönelik yapılan çalışmada ise şüpheliler Gaziantep ilinden uyuşturucuyu temin etiklerini ifade etti. Bunun üzerine Gaziantep’e giden ekipler, ortak operasyonla bir şüpheli şahsı ikametinde yakaladı. Toplamda Şanlıurfa ve Gaziantep’te 25 bin 185 captagon uyuşturucu hap ele geçiren polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Captagon uyuşturucu

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