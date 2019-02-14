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Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir derneğin kentteki Suriyelileri Avrupa ülkelerine göndereceği söylentisi izdihama yol açtı. Sabah erken saatlerinde dernek binası önünde uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler, çevik polisinin müdahalesi ile dağıldı.

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı illerden Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD- ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi kısa sürede kentte yayıldı.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı. Dernek yöneticilerinin bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine karşın kalabalık dağılmadı.

Çevrede önlem alan Çevik Kuvvet polisleri, bina önünde bekleyen Suriyelilerin evlerine gitmesi için uyarıda bulundu. Ancak kalabalık uyarıları aldırış etmeyince polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada demir korkuluk kırıldı. Yerlere düşen çok sayıda kişi, ezilmekten son anda kurtuldu.

Kalabalık, polisin uzun uğraşları sonrası dağıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suriyeliler Avrupa

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