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Şanlıurfa'da 121 acemi kasap hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan 121 kişi hastanelik oldu.

Şanlıurfa'da 121 acemi kasap hastanelik oldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan 121 kişi hastanelik oldu.
Kentte vatandaşlar bayram namazının ardından, kurban kesti. Bazı kişiler kesim sırasında bıçakla el ve ayaklarından bazıları da kurbanlıkların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Acil servise gelen 121 acemi kasap, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 121 acemi kasap hastanelik olduŞanlıurfa'da 121 acemi kasap hastanelik olduŞanlıurfa'da 121 acemi kasap hastanelik olduŞanlıurfa'da 121 acemi kasap hastanelik oldu

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