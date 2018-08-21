Şanlıurfa'da 121 acemi kasap hastanelik oldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan 121 kişi hastanelik oldu.

Kentte vatandaşlar bayram namazının ardından, kurban kesti. Bazı kişiler kesim sırasında bıçakla el ve ayaklarından bazıları da kurbanlıkların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Acil servise gelen 121 acemi kasap, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

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