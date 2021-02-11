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  4. Şanlıurfa’da 2 bin 665 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa’da 2 bin 665 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

11.02.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin 665 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesinde H.M.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin 665 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesinde H.M. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içerisine gizlenmiş 2 bin 665 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alına şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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