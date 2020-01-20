Şanlıurfa'da, 5 kişiye terör propagandası gözaltısı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Viranşehir ve Ceylanpınar'da yürütülen terör operasyonu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Viranşehir'de 4, Ceylanpınar'da ise 1 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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