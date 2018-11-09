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Şanlıurfa'da bağırsağı düğümlenen bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

Harran ilçesinde bağırsağı düğümlenen 6 aylık bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Şanlıurfa'da bağırsağı düğümlenen 6 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harran ilçesi Göktaş Mahallesi'nde 6 aylık bebek Yakup Ay'ın nefes alamadığını fark eden ailesi, çocuklarını Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanedeki kontrollerde bağırsağı düğümlendiği belirlenen Yakup bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ay'ın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Bağırsak Düğümlenmesi bebek ölümü Harran Şanlıurfa

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