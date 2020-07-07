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  4. Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 10:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da valilik tarafından alınan kararla il genelinde bir ay boyunca etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma, ve benzeri etkinlikler, diğer illerden katılımlarla birlikte, 08.07.2020 saat 00.01’den 06.08.2020 saat 23.59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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