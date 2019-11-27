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Şanlıurfa'da bir okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi

Viranşehir ilçesindeki bir okula, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nu adı verildi.

Viranşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Büyük Çavuşlu Mahallesi'ndeki Büyük Çavuşlu İlkokulu ve Ortaokulunun ismi düzenlenen törenle "Şehit Ahmet Topçu İlkokulu ve Ortaokulu" olarak değiştirildi.

Törende konuşan Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, şehidin isminin bir okula verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerin adlarını parklara, caddelere ve okullara vererek isimlerini yaşatmak istediklerini aktaran Dereci, "Onlar vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Hem aziz şehitlerimize hem onları yetiştiren değerli ailelerine ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, şehit Ahmet Topçu'nun isminin sonsuza kadar okulda yaşatılacağını kaydetti.

Şehidin babası Feyzi Topçu da oğlunun ismini okul tabelasında görünce hem gururlandığını hem duygulandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın ardından protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilere giyim malzemesi dağıttı.

Törene, şehidin ailesi ile İlçe Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Yasin Kip, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okul Şanlıurfa şehit Viranşehir

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