Şanlıurfa'da çocukların istismara uğradığı iddiası

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de artış gösteren çocuk istismarının toplumun değerlerini derinden sarstığını ifade etti.

Aktaş, Şanlıurfa Barosu'nda düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa Barosu CMK uygulama merkezi kayıtlarına göre avukatlık görevlendirmelerinin büyük çoğunluğunun çocuklara karşı işlenen suçlardan oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şöyleki baromuz 1 Ocak 2018 ila 21 Ağustos 2019 tarihleri aralığındaki CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre, çocuğun cinsel istismarı suçunda en fazla mağdur sayısını 12 yaşından küçük kendini savunamayacak derecede olan mağdurların oluşturduğu ve bu yaş aralığında CMK bürosu tarafından 418 mağdurun varlığı kayıt altına alınmış müdafi ataması yapılmıştır. Toplamda ise cinsel istismara maruz kalan bin 292 çocuk kayıt altına alınmıştır."

Toplamda 702 cinsel istismar sanığının kayıt altına alındığını söyleyen Aktaş, bölgede yaşanan bir diğer sorunun ise erken yaşta evlilikler olduğunu, bu durumun insan hakları ihlali ve bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilip çözüm üretilmesini istedi.