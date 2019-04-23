Şanlıurfa'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 11 Nisan Stadyumu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yüzlerce çocuğun katıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamada Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz, çocuklarla seslendirilen 23 Nisan şarkılarına eşlik etti.

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