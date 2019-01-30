HABER

Şanlıurfa’da dere taştı: 3 ev tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışları nedeniyle dere taştı, güvenlik amacıyla 3 ev tahliye edildi.Gece bastıran kar ve sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışları nedeniyle dere taştı, güvenlik amacıyla 3 ev tahliye edildi.
Gece bastıran kar ve sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre,ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal Mahallesi’nin içinden geçen dere, yoğun yağışlar nedeniyle taştı. Dere kenarında bulunan birçok evi su basarken, güvenlik amacıyla üç ev tahliye edildi.
Taşıma eğitimi kapsamında eğitim veren Şekerli ilk ve ortaokulunda okuyan öğrenciler, servislerin dereyi geçememesinden dolayı okullarına gidemedi.

Köy yolları kapandı
Dün aksam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam den kar yağışı Karacadağ’da bulunan 30 köyün yolunu kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu köy yolları açılmaya çalışılırken, birçok araç ve okul servisi yolda kaldı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İspanya kralı 40 yıl aradan sonra ilk kez Irak’taİspanya kralı 40 yıl aradan sonra ilk kez Irak’ta
Yüksek gerilime kapılan çocuk ağır yaralandıYüksek gerilime kapılan çocuk ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.